Празднование годовщины крещения Киевской Руси: где и когда в Киеве состоится крестный ход

27-28 июля в столице пройдут молебны и крестные ходы прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также адептов УПЦ Московского Патриархата.

27-28 июля верующие украинцы отмечают 1030-летия крещения Киевской Руси. Так, на центральных улицах столицы в честь праздника пройдут молебны и крестные ходы. Для этого частично перекроют движение транспорта 24, 27 и 28 июля.

Согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины" подготовлен ряд мероприятий и молебны, пишет Znaj.ua.

Стоит отметить, что кроме торжественных молебнов, во всех районах Киева пройдут праздничные акции, которые коснутся учебных и науковиї заведений. К тому же 27-28 июля в столице пройдут молебны и крестные ходы прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также адептов УПЦ Московского Патриархата.

27 июля в 17:00 начнется ночное богослужение УПЦ КП, а 28 июля с 9:30 до 11:30 состоится Божественная литургия.

28 июля в 11:30 будет Крестный ход - Молитва за Украину и за единую Поместную украинскую православную церковь. Маршрут: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.

Московский Патриархат планирует организовать шествие к Владимирской горке 27 июля. Митрополит УПЦ МП Онуфрий также проведет богослужения 28 июля возле Киево-печерской Лавры.

Список перекрытых улиц в День Крещения Руси

27 июля с 11:00 до 16:30

улица Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской),

улица Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади),

Владимирский спуск (от Почтовой площади до Европейской),

Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского),

улица Михаила Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади).

28 июля с 12:00 до 13:30

бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14),

улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской),

Владимирский проезд (от Софийской площади к Михайловской).

Еще ранее, 24 июля, свой ход Киевом уже провели священники Украинской автокефальной православной церкви.

Люди на это мероприятие в столицу приехали автобусами из разных регионов. От Андреевской церкви они прошли до Михайловской площади, а дальше на Владимирскую горку.

Предстоятель УАПЦ заявил, что его паломники готовы к объединению украинских церквей в единую поместную, чтобы в дальнейшем праздники отмечать всем вместе. "Мы не против, чтобы пришел представитель Вселенского патриарха с томосом. Сделал объединение, а потом мы выбрали предстоятеля. Не меня, нейтрального", - заявил митрополит Макарий.