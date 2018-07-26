Онкобольному знаменитому актеру советского кино не помогло лечение в Израиле

В мае артист проходил лучевую терапию в одной из лучших израильских клиник Sapir Medical. Однако лечение, увы, не дало желаемых результатов.

В течение нескольких месяцев Николай Караченцов борется за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.

Недавно актер и его жена вернулись в Россию из Израиля, где Караченцов проходил курс лечения, которое, по словам Людмилы Поргиной, так и не помогло, передает "СтарХит".

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Супруга народного артиста призналась, что израильским врачам не удалось победить онкологию актера. И теперь звезде кино предстоит снова пройти курс лечения.

"Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде «засушить» злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт – лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы", - оассказала Людмила Поргина.

Ранее Николай Караченцов впервые за долгое время появился на публике. 73-летний актер принял участие в ток-шоу "Пусть говорят", вернувшись из-за границы, где проходил лечение.