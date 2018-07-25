Объявлено подозрении водителю, совершившему смертельное ДТП возле метро "Дорогожичи"

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Столичная прокуратура объявила подозрение водителю автомобиля Nissan, совершившему у метро «Дорогожичи» дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще трое травмированы.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

ДТП произошло вчера, 24 июля, на перекрестке ул. Щусева и ул. Елены Телиги.

Водитель Nissan не остановился на красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где столкнулся с Renault Kangoo.

В результате столкновения один из автомобилей выехал на тротуар, где в то время находились пешеходы. От удара один пешеход погиб на месте, еще одна женщина госпитализирована с многочисленными травмами. Также в результате ДТП травмированы водитель и пассажир автомобиля Renault Kangoo.

По результатам досудебного следствия, водителю Nissan объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.