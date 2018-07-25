"Очень секси": Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике
16:40, 25 июля 2018Общество
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На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.
Поклонники тут же засыпали певицу хвалебными комментариями / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.
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Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.
"Сегодня у нас 5-ый концерт подряд . Как бонус - мы уже 2 дня рядом с морем", - подписала фото звезда.
Поклонники тут же засыпали певицу хвалебными комментариями, правда некоторые отметили, что Надя выглядит уставшей и посоветовали больше отдыхать.
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