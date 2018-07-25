"Очень секси": Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике

На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.

Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.

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Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

"Сегодня у нас 5-ый концерт подряд . Как бонус - мы уже 2 дня рядом с морем", - подписала фото звезда.

Поклонники тут же засыпали певицу хвалебными комментариями, правда некоторые отметили, что Надя выглядит уставшей и посоветовали больше отдыхать.

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