"Очень секси": Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике

16:40, 25 июля 2018
Общество
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Поклонники тут же засыпали певицу хвалебными комментариями / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

"Сегодня у нас 5-ый концерт подряд . Как бонус - мы уже 2 дня рядом с морем", - подписала фото звезда.

Поклонники тут же засыпали певицу хвалебными комментариями, правда некоторые отметили, что Надя выглядит уставшей и посоветовали больше отдыхать.

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