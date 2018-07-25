39-летняя Ани Лорак показала лицо без "тонны" макияжа (фото)

15:33, 25 июля 2018
Общество
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Певица показала новое фото /  instagram.com/anilorak

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. На нем она запечатлена без яркого макияжа, которым певица так часто грешит, ее волосы собраны в пучок.

"Красавица", "Шикарная", "Обожаю ваши брови, глазки", "Без макияжа лучше", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Ани Лорак поделилась с подписчиками новым фото. Но многим оно не понравилось: одни раскритиковали волосы певицы, другие - губы, а третьи заметили морщины у звезды.

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Теги: #фото#Ани Лорак