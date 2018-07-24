Самоубийство основательницы Femen в Париже: подруга рассказала, что она писала атеистические иконы и поссорилась с бойфрендом

Шачко, которая назвала парижскую богему "фейком" и убила себя, писала атеистические иконы и выставляла их в галереях, а незадолго до самоубийства поссорилась с парнем.

Одну из основательниц Femen Оксану Шачко нашли повешенной в квартире ее бойфренд Николо и подруга Мария Сильченко. В последний вечер, когда ее видели живой, Оксана была веселой, посетила вечеринку со своим парнем и поссорилась с ним.

Сильченко пообщалась с ТСН телефону. "Последний раз мы говорили с ней в ночь с пятницы на субботу как раз перед тем, как она исчезла. Мы переписывались допоздна, она была очень веселой, мы собирались пойти на какую-нибудь вечеринку. Но потом я сказала, что заболела и видимо не пойду. Тогда она сказала – хорошо, тогда я завтра зайду и принесу тебе волшебные лекарства и все будет хорошо. Мы попереписывались немного, она была на вечеринке со своим парнем, и после этого они поссорились, и она ушла домой. С тех пор исчезла. Мы искали ее все выходные. Николо, ее парень, вечером в субботу мне позвонил, потому что знал, что у нас была запланирована встреча на субботу. На воскресенье у нее тоже были планы – она должна была встретиться с еще одним нашим другом и забрать у него кровать, поскольку в ее квартире кровати не было. И она ко мне не пришла, мы заволновались. В понедельник решили с Николо еще раз к ней приехать. Взломали дверь и нашли ее", - рассказала Мария.

По словам подруги, в Париже Шачко занималась художественной деятельностью – писала атеистические иконы и выставляла их в галереях, а также училась в известной художественной школе. Впрочем, говорит подруга, Шачко переживала постоянные финансовые проблемы – денег не хватало, часто жила у друзей, а около месяца назад переехала в социальное жилье, которое ей предоставили на ближних окрестностях Парижа. В этой квартире ее и нашли.

"Она была в шкафу. Когда Николо ее увидел, вытолкал меня из квартиры, чтобы я ее не видела. Шкаф был у нее огромный, как целая комнатка-кладовка", - рассказала Сильченко.

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Подруга говорит, что у Оксаны давно было подавленное состояние. Ей было трудно жить в Париже. Она тяжело переживала то, что из основанного ею движения Femen ее выбросили и не обращали внимания на ее несогласие с тем, что стали делать активистки. Свою художественную среду она считала лицемерной, на ее душевные страдания накладывались и проблемы бытовые.

"Париж ее убил тем, что с ее бурной энергией очень трудно было здесь жить. Ходить по вернисажам, общаться с галеристами и выдавать себя за того, кем она не является – это ее убило. Она считала все ненастоящим, фейковым, что люди постоянно изображают из себя что-то, а она была честной, настоящей, с очень сильной энергией, которую она никак не могла направлять и реализовывать так, как ей было необходимо. Было много причин: она была в статусе беженца, не видела маму от времени выезда, не могла приехать в Украину. Не могла реализовать себя в политической плоскости, делать каких-либо заявлений за свой статус. Она думала, что в 30 лет будет жить лучше, а в результате – жила в нищете, никогда не было денег, с жильем постоянные проблемы. Ей было очень тяжело", - говорит подруга погибшей.

Мария не связывает самоубийство подруги со ссорой с парнем. Говорит, они очень любили друг друга и он всегда поддерживал Оксану.

"Она точно ушла из жизни не из-за их ссоры. Ей было трудно в Париже. Хотя она всегда была с нами и была положительной, и всех поддерживала. А о себе позаботиться не смогла. Он (Николо, парень Оксаны – ред.) плачет и винит себя – если бы я ее не отпустил, если бы поехал с ней, если бы не расставались в тот вечер", - уверена Мария.

Как сообщал УНИАН, Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже, где жила и имела политическое убежище от 2013 года. Ее тело обнаружили 23 июля в ее квартире на третий день после самоубийства. После окончания участия в акциях движения Femen, девушка стала художником, ее работы выставлялись в арт-пространствах Франции. Оксана специализировалась на атеистической иконописи.