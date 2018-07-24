Настя Каменских похвасталась фото с запрещенной в Украине певицей

Настя опубликовала совместное фото с Лолитой с лаконичной подписью: "Люблю". Снимок Каменских сопроводила смайликами в виде сердечек.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась фото с российской исполнительницей с украинскими корнями Лолитой Милявской, которой запретили въезд в Украину на три года.

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Фото артистка опубликовала в своем Instagram. Настя опубликовала совместное фото с Лолитой с лаконичной подписью: "Люблю". Снимок Каменских сопроводила смайликами в виде сердечек.

Как известно, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.