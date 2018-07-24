Опальная украинская певица похвасталась поездкой в РФ (фото)
14:36, 24 июля 2018Общество
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Ранее певица пожаловалась, что не смогла выехать из Киева из-за проблем с билетами.
Седокова показала снимок из поезда / фото instagram.com/annasedokova
Опальная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая проживает и работает в России, погостила в Киеве и снова отправилась в Москву.
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Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото из поезда и указав геолокацию - Брянская область. "Путешествие идёт нормально", - пишет артистка.
Ранее поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова пожаловалась, что не смогла спокойно выехать из Украины в Россию. У певицы возникли проблемы с билетами.
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