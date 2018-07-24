Жена российского банкира: стало известно, с кем целовалась Лобода в новом клипе (видео)

Героиней клипа оказалась владелица элитного ресторана, поклонница современного искусства и начинающая российская актриса — Юлия Козовая.

В новом клипе SuperStar украинская певица Светлана Лобода показала жаркий поцелуй с девушкой. Журналисты выяснили, кем является загадочная незнакомка.

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Как сообщает издание Super, героиней клипа оказалась владелица элитного ресторана на Николиной горе, поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая. Юлия — мать троих детей.

Ее супруг, банкир Артем Козовой — сын "угольного короля" Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищалась творчеством Лободы и, познакомившись и подружившись с ней в общей компании, выразила желание сняться в ее клипе.

Как сообщал УНИАН, Лобода опубликовала тизер к своему последнему хиту SuperStar, ролик представляет собой нарезку разных сцен клипа.