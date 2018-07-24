"О Боже, что ты с собой сделала": Ани Лорак ответила на критику в соцсетях

Активно выступающая в России Ани Лорак объяснила, как она относится к критике в сети.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, рассказала, как она относится к негативу в соцсетях, которые она ведет сама.

"Это все игра", - поделилась она в интервью порталу Maincream.

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"Под одним и тем же снимком мне могут написать "какая ты красавица" и "о Боже, что ты с собой сделала". И те, и другие люди ко мне неравнодушны", - говорит Ани Лорак.

Певица утверждает, что она благодарна комментаторам, ведь они ее популяризируют. "То, что я вызываю у них разные чувства, - прекрасно само по себе. На самом деле я люблю всех людей. Зачем обижаться и тратить свою жизнь на злость?", - добавила звезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак обвинили в чрезмерном увлечении пластикой и посоветовали "завязывать" с ботоксом.