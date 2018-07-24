Появились подробности трагедии в Одесской области: целая семья отравилась грибами, мать и сын умерли

Врачи рассказали, что семья потеряла время, вовремя не вызвав "скорую".

На Одесщине родители и пятеро детей отравились грибами. Беременная женщина и один ребенок умерли.

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Двое детей находятся сейчас в областной больнице Одессы, еще двое - в киевском "Охматдете", все в реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Медики рассказывают: семья потеряла драгоценное время, поэтому и произошла трагедия. Специалисты уже провели экспертизу - такое тяжелое отравление вызвала бледная поганка - самый ядовитый гриб в мире.

Ранее в Житомире 4-летняя девочка Злата нашла на территории детского сада грибы и съела их. Так утверждает мать, которой пришлось звать медиков для спасения дочери.