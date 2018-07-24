Скандал вокруг политического ролика в Украине не утихает: Приходько рассказала, как именно ее обманули (видео)

Артистка соглашалась сняться в социальной рекламе про Украину.

Певица Анастасия Приходько, которая начала судебную войну против создателей ролика о Порошенко, рассказала, как ее обманули.

Сегодня во время прямого эфира у "Завтрака с 1+1" звезда вспомнила, что изначально давала согласие на съемки в социальной рекламе про Украину. И тогда речь не шла о политическом подтексте видео, передает ТСН.

Кроме того, призналась Приходько, никаких документов относительно этой рекламы она не подписывала.

"Дело в том, что никаких документов не подписано. Нет моего согласия на проигрывание этого ролика на других каналах, нет моего согласия на то, что я участвую в рекламе с надписью "Вперед Порошенко". Мы договорились с ними, что это будет социальный ролик, на поддержку и развитие Украины, о культуре. Там не было никакого политического подтекста", - сказала Настя.

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Исполнительница также отметила, что в суде находятся вся ее переписка с теми, кто отвечал за съемку видео. В свою очередь, создатели видео всю переписку с Приходько удалили.

"Вся переписка. Она находятся в суде, потому что господин Сапенко и Гарковенко удалили все свои существующие аккаунты с нашей перепиской, что я запрещаю выход этого ролика. Это было 20 января. Но как видите, они не послушали меня, ролик крутился где-то две недели", - рассказала Приходько.

Артистка отметила, что на этом этапе она уже извинений от представителей президента не примет и будет решать дело в суде до последнего.

"Мы начали эту судебную историю гораздо раньше. Если бы администрация президента отвечала нам на наши запросы, на наши письма. Но они сделали все для того, чтобы их не брать. Поэтому была такая большая задержка – полгода", - объяснила Анастасия.

Напомним, что в середине февраля Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике президента. Позже артистка заявила, что не оставит этого просто так и со своим адвокатом села готовить официальное обращение к предвыборной команде руководителя страны.

Отметим, что так же как и Анастасию Приходько, режиссера ленты "Киборги" Ахтема Сеитаблаева ввели в заблуждение с предвыборным роликом Порошенко.