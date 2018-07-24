Сестра Сенцова опровергла сообщение о "предсмертном состоянии" политзаключенного

Денисова 20 июля сообщила, что направила в Россию письмо, в котором просит проинформировать о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Британское издание Independent со ссылкой на сестру Олега Сенцова Наталью Каплан сообщило, что политзаключенный находится на грани жизни и смерти. Сама Каплан эту информацию опровергла.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она в Facebook.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 20 июля сообщила, что направила в Россию письмо, в котором просит проинформировать о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

9 июля Денисова заявила, что состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось, он плохо ориентируется в датах.

"У него уже был второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или на какой день после встречи с сестрой он произошел. Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, по словам адвоката (Дмитрия Динзе - ред.), заливать энтерально большие стаканы питательной смеси.

Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь принимает, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси в день", - написала омбудсмен.

В России 20 июля попросили "не сгущать краски" вокруг Сенцова.

Как сообщалось, Сенцов упрекнул власти Украины и лично омбудсмена Людмилу Денисову за то, что они "закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных".

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии.

После встречи Каплан сообщила, что Сенцов "похудел и сильно постарел".