Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась фото из Киева

Артистка прибыла в Киев на несколько дней.

Опальная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, проживающая и работающая в РФ, похвасталась визитом в Киев.

Читайте такжеЭкс-супруг Анны Седоковой потребует с нее алименты на шестилетнюю дочь

Артистка опубликовала снимок из столицы Украины, у Николаевского костела, в Instagram.

Судя по всему, артистка прибыла в Киев на несколько дней. Недавно Седокова опубликовала снимок, на котором запечатлена на одной из улиц города с сыном.

Ранее бывшая солистка группы ВИА "Гра" Анна Седокова нарвалась на шквал критики за чересчур откровенную фотографию. Подписчики в пух и прах "разнесли" фигуру певицы.