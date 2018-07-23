Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась фото из Киева
10:47, 23 июля 2018Общество
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Артистка прибыла в Киев на несколько дней.
Седокова в Киеве / фото instagram.com/annasedokova
Опальная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, проживающая и работающая в РФ, похвасталась визитом в Киев.
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Артистка опубликовала снимок из столицы Украины, у Николаевского костела, в Instagram.
Судя по всему, артистка прибыла в Киев на несколько дней. Недавно Седокова опубликовала снимок, на котором запечатлена на одной из улиц города с сыном.
Ранее бывшая солистка группы ВИА "Гра" Анна Седокова нарвалась на шквал критики за чересчур откровенную фотографию. Подписчики в пух и прах "разнесли" фигуру певицы.
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