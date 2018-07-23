Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась фото из Киева

10:47, 23 июля 2018
Общество
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Седокова в Киеве / фото instagram.com/annasedokova

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Артистка опубликовала снимок из столицы Украины, у Николаевского костела, в Instagram.

Судя по всему, артистка прибыла в Киев на несколько дней. Недавно Седокова опубликовала снимок, на котором запечатлена на одной из улиц города с сыном.

Ранее бывшая солистка группы ВИА "Гра" Анна Седокова нарвалась на шквал критики за чересчур откровенную фотографию. Подписчики в пух и прах "разнесли" фигуру певицы.

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Теги: #Киев#фото#Седокова в Москве