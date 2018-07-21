"Стала на Фантомаса похожа": пользователи Instagram раскритиковали новое фото Ани Лорак

15:29, 21 июля 2018
Общество
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Ани Лорак, которая регулярно выступает в России, вновь нарвалась на шквал критики, опубликовав новое фото с музыкального фестиваля в Юрмале.

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Певица выложила в Instagram фото в своем концертном костюме, однако оценили стиль певицы далеко не все. Пользователи отмечают, что Лорак выглядит уже не так свежо, и обвиняют певицу в чрезмерном увлечении пластическими операциями.

"Очень её любила, но с пластикой и тд перебор. Стала на Фантомаса похожа", "Вульгарный макияж! Слишком вызывающе!", "Время никого не жалеет. Какая она старая стала, несмотря на ее дорогущие процедуры по омоложению и все такое, все равно старая", "Гномиха старая и страшная!", - пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак похвасталась фото с любимым певцом Путина.

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Теги: #Ани Лорак