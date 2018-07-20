Певица Луна показала себя в красивом купальнике

Пока Луна отдыхает, ее новый альбом "сводится и мастерится".

Кристина Бардаш, известная как Луна, рассказала о том, что готовится к выходу ее новый альбом. Также она сообщила, что сейчас отдыхает, и показала соблазнительное фото в купальнике.

"Я знаю, что всем интересно, как там альбом... Так вот, альбом сводится и мастерится! А я на отдыхе", - говорится в сообщении на странице певицы в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-участник проекта "Грибы", продюсер Юрий Бардаш публично заявил о неверности Луны. Луна ответила, что не держит на него зла, и встретила любовь своей жизни.