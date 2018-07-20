"Сколько секса!": Настя Каменских порадовала фанатов откровенным фото

09:50, 20 июля 2018
Общество
2465 0
Певица выступила в Юрмале / фото instagram.com/kamenskux

Читайте также"Вот это попа": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами

Певица показала в Instagram фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках. Исполнительца выступила в Юрмале.

It was awesome #laimarendezvousjūrmala2018

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on

Настя, видимо, торопилась выложить фото и сделала ошибку в пожелании спокойной ночи на английском языке - good night.

фото instagram.com/kamenskux

Ранее сообщалось, что Настя Каменских поразила фанатов откровенным образом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских