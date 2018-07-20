"Сколько секса!": Настя Каменских порадовала фанатов откровенным фото
09:50, 20 июля 2018Общество
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Певица показала фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках.
Певица выступила в Юрмале / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, порадовала фанатов откровенным фото.
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Певица показала в Instagram фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках. Исполнительца выступила в Юрмале.
Настя, видимо, торопилась выложить фото и сделала ошибку в пожелании спокойной ночи на английском языке - good night.
фото instagram.com/kamenskux
Ранее сообщалось, что Настя Каменских поразила фанатов откровенным образом.
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