"Сколько секса!": Настя Каменских порадовала фанатов откровенным фото

Певица показала фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, порадовала фанатов откровенным фото. Читайте также"Вот это попа": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами Певица показала в Instagram фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках. Исполнительца выступила в Юрмале. It was awesome #laimarendezvousjūrmala2018 A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jul 19, 2018 at 7:22pm PDT Настя, видимо, торопилась выложить фото и сделала ошибку в пожелании спокойной ночи на английском языке - good night. Ранее сообщалось, что Настя Каменских поразила фанатов откровенным образом.

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