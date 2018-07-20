Гороскоп на август 2018: астролог предупредил Водолеев и порадовал Львов

Те знаки зодиака, которые давно мечтают о спокойствии, смогут им насладиться в августе. Личности, стремящиеся к неожиданным и экстраординарным переменам, в данный период могут посвятить время активным изменениям в жизни.

Август 2018 года будет месяцем исполнения задуманного и имеющихся планов.

Астролог Павел Глоба рассказал, чего ждать каждому знаку Зодиака в августе 2018 года, передает "Знай.ua".

Овны

Главные задачи на начала августа сконцентрируются в деловой сфере. Овна ждут напряженные дни. Возможно давление со стороны руководства и особо услужливых коллег. Если вы ведете коммерческие проекты, будьте принципиальны. Партнеры попытаются извлечь себе максимальную выгоду, игнорируя вашу. Снять напряжение сможете в кругу семьи или под чуткой заботой любимого человека. На конец месяца планируйте романтическую поездку, или просто поездку. О романтике не переживайте она вас найдет.

Тельцы

Последний месяц лета пройдет в любовных заботах. Вас ждет череда свиданий, встреч и расставаний. Но пусть расставания не огорчают. Свято место пусто не бывает. Благотворно настроенный Сатурн будет покровительствовать одиноким сердцам. Однако не слишком увлекайтесь любовными переживаниями. С 5 по 9 августа вам понадобится ясный ум и бдительность. В финансовой сфере могут быть неприятности и пустые траты. В конце месяце берегитесь проделок Луны. Маленький семейный конфликт может превратиться в крупный скандал.

Близнецы

Сатурн в августе для Близнецов станет противником. К счастью, он не слишком зол. Планета не будет способствовать в делах, но и откровенно вредить тоже не станет. Просто задачи, которые перешли из июля, либо только зародятся в августе, будут решаться медленно и с натяжкой. Астролог советует сконцентрироваться не на их активном развитии, а на сохранении уже достигнутых результатов. Для этого вам придется обуздать свои амбиции и оставить их проявление до лучших времен. Посвятите август налаживанию мира с собой.

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Раки

В начале августа следует быть максимально сконцентрированным. В этот период возможны накладки, вызванные одновременно рабочими и семейными проблемами. Определитесь, где задачи важнее, и делайте что-то одно. "Обиженной" стороне сможете компенсировать потери и неудобства в середине месяца. Не бойтесь брать на себя ответственность в финансах. Ваша решительность и уверенность помогут сэкономить, а то и приумножить заработанное. В конце месяца сможете свободно вздохнуть. Начиная с 20 августа, в силу вступит ваш союзник – Юпитер. Мечтайте и воплощайте мечты в реальность.

Львы

Сатурн настроен к вам очень благожелательно. Ваши давно намеченные или рискованные проекты начнут реализовываться прямо в начале августа. Так что дерзайте. И для вас это будет просто чудом каким-то, поскольку те обстоятельства и люди, которые вам зловредно мешали, начнут активно и искренне помогать. Время для начала осуществления свежих планов, но и дела, которые запустились ранее, тоже будут иметь развязку, при чем успешную. Из неприятных августовских прогнозов только риск конфликтов на почве недоразумения с родными. Будьте к ним снисходительнее в конце месяца.

Девы

Забудьте, что такое эгоизм в августе – будете горько сожалеть о не к месту и не ко времени проявленной самовлюбленности. Наоборот, даже если не планировали, примите участие в какой-либо благотворительной акции. Эта деятельность "запишет" вам созидательную программу, которая многое исправит в вашей жизни. Крупные покупки в августе будут чрезвычайно успешны. Хорошо, если это недвижимость. Переезды, ремонты, обустройство и налаживание связей с домовым пройдут очень удачно. Вы будете счастливы на новом месте!

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Весы

Последний месяц лета для вас не самый лучший период. Август принесет перемены, но вряд ли вы им будете рады. Не пускайте важные дела на самотек и не доверяйте ответственные задачи равнодушным людям. Бдительность облегчит вам жизнь. Все, что будет сейчас происходить, имеет смысл. Пока вы его не видите, но не спешите огорчаться. Грозовые облака развеются, и вы обязательно увидите над своей головой солнце. Позвольте планетам решать проблемы, которые они ставят перед вами.

Скорпионы

Август – ваш месяц. В это период очень удачно будет складываться ваша личная и семейная жизнь. Вы сможете разобраться в сложных отношениях, или познакомиться с перспективным человеком, или даже сыграть свадьбу. Будут также удачными бизнес и деловая сфера. Проекты, начатые ранее, принесут щедрые плоды. Скорпионы, которые хотят взойти по карьерной лестнице на более высокие ступени, взойдут и не пожалеют. Единственным слабым местом августа может стать здоровье. Если болезнь уже случилась – не тяните с походом к врачу.

Стрельцы

Август вам запомнится препятствиями в делах, которые будет порождать Нептун. Звезды предупреждают, что произойдут затруднения, которые невозможно будет предвидеть. Поэтому просто делайте, что знаете, но держите нос по ветру. Шанс свести негативные последствия проблем к минимуму у вас будет. К сожалению, конец месяца не облегчит вам жизнь, а наоборот – подкинет проблем в делах амурных. Сгладить острые углы в любви вам поможет верный друг.

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Козероги

Если вам этим летом не удалось отдохнуть, то в августе тоже не сможете наверстать упущенное. Планеты подготовили вам благодатную почву для работы и учебы. Ловите этот шанс, если подумывали о смене деятельности, поиске новой работы и расширении других деловых перспектив. И в освоении новых знаний вам тоже будет везти. Начните познавать новое в августе. Запустите этот механизм, и можете отвлечься. Когда бы вы его не продолжили, он завершится благополучно и принесет вам массу удовольствия.

Водолеи

Сатурн испортит практически все сферы жизни. Будут гениальные идеи, выгодные решения, счастливые случайности. Однако все в какой-то момент остановится, а удача начнет двигаться вспять. Астролог советует не опускать руки и вступать в схватку с судьбой за счастье. Сатурн будет провоцировать, но лишь для того, чтобы проверить вашу силу желания.

Рыбы

Бархатный сезон – вот какой для вас будет август. И неважно, будет это море, отдых, работа, самообразование или любовь. Везде вы сможете наслаждаться успехом и радоваться жизни. Используйте это благоприятное время, чтобы "залатать" дырки в сферах, где прошлась неудача. Возьмитесь снова за дела, отношения, проекты, на которых поставили крест. Вы увидите, как легко у вас все получается. Позитивный опыт вдохновит вас на куда более серьезные планы.