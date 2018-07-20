Loboda показала жаркий поцелуй с девушкой в новом клипе SuperStar (видео)

Певица опубликовала тизер к своему последнему хиту SuperStar, ролик представляет собой нарезку разных сцен клипа.

Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, представила в сети тизер клипа к своему последнему хиту Superstar.

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Ролик был опубликован в Instagram исполнительницы. Ролик представляет собой нарезку разных сцен клипа, преимущественно снятых на песчаном пляже. В одном из таких эпизодов Лобода встречается взглядом с бегущей навстречу незнакомкой, а спустя мгновение обе они сливаются в поцелуе.

Неожиданный момент в конце тизера вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Если одни нашли прием эффектным, другие обрушились на артистку с критикой.

Ранее сообщалось, что в сети появился совместный клип Монатика и Дорофеевой.