Надя Дорофеева покорила фанатов дерзким образом (фото)

На снимке певица позирует в стильной блузке-бюстье и с темной помадой на губах.

Солистка популярного коллектива "Время и Стекло" порадовала своих поклонников стильным и смелым образом.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

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На снимке певица позирует в стильной блузке-бюстье и с темной помадой на губах. Также на снимке рядом с ней стоит ее коллега "по цеху" Позитив.

Снимок уже собрал почти 140 тысяч лайков.

Поклонники расхвалили внешний вид артистки. "Идеал красоты!", "Красавица!", "Очень стильно", - написали фанаты.

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