Надя Дорофеева покорила фанатов дерзким образом (фото)

11:50, 19 июля 2018
Общество
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Снимок уже собрал почти 140 тысяч лайков / Instagram Надя Дорофеева

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

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На снимке певица позирует в стильной блузке-бюстье и с темной помадой на губах. Также на снимке рядом с ней стоит ее коллега "по цеху" Позитив.

Снимок уже собрал почти 140 тысяч лайков. 

Поклонники расхвалили внешний вид артистки. "Идеал красоты!", "Красавица!", "Очень стильно", - написали фанаты.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева