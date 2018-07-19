Надя Дорофеева покорила фанатов дерзким образом (фото)
11:50, 19 июля 2018Общество
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На снимке певица позирует в стильной блузке-бюстье и с темной помадой на губах.
Снимок уже собрал почти 140 тысяч лайков / Instagram Надя Дорофеева
Солистка популярного коллектива "Время и Стекло" порадовала своих поклонников стильным и смелым образом.
Фото певица опубликовала в своем Instagram.
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На снимке певица позирует в стильной блузке-бюстье и с темной помадой на губах. Также на снимке рядом с ней стоит ее коллега "по цеху" Позитив.
Снимок уже собрал почти 140 тысяч лайков.
Поклонники расхвалили внешний вид артистки. "Идеал красоты!", "Красавица!", "Очень стильно", - написали фанаты.
Популярная украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.
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