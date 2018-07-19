"Старая обезьяна": новое фото Ани Лорак в соблазнительном наряде раскритиковали в сети

11:03, 19 июля 2018
Общество
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Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей / фото instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, выложила в сеть фотографию, на которой запечатлена в платье без бретелек с глубоким вырезом и высоким разрезом на бедре.

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Снимок в соблазнительном наряде артистка опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Телочка-метелочка", "Капец, Каролина... да увольте вы фотографа наконец!!!", "Неужели пластика пошла полным ходом?", "Какой ужасный мейк", "Старая обезьяна", "Каролина, не делай больше пластические операции", - пишут подписчики звезды.

Ранее Ани Лорак обвинили в чрезмерном увлечении пластикой.

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Теги: #Ани Лорак в России#Ани Лорак