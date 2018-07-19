Сбежавшая в Россию Ани Лорак похвасталась фото с любимым певцом Путина

Лорак спела с Григорием Лепсом, артистка похвасталась выступлением в Instagram.

Украинская артистка Ани Лорак, которая поет в России, похвасталась фото с российским исполнителем Григорием Лепсом - любимым певцом президента РФ Владимира Путина.

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Артистка похвасталась выступлением на своей странице в Instagram. Также Лорак добавила несколько фото, где видно, что она и Лепс выступили вместе на концерте.

@gvleps A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jul 18, 2018 at 6:13am PDT

Ранее сообщалось, что украинская артистка Светлана Лобода выступила на дне рождения Григория Лепса.