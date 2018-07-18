"Какая горячая!": Настя Каменских поразила фанатов откровенным образом
13:41, 18 июля 2018Общество
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Певица позировала в юбке с откровенным разрезом на бедре, а волосы распустила.
Поклонники остались в восторге от жгучего образа певицы / instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась интересным фото с последней фотосессии.
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На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в кожаной куртке с открытыми плечами и юбке с разрезом на бедре. Волосы артистка распустила, и сделала аккуратные кудри.
Поклонники остались в восторге от жгучего образа певицы.
"Какая горячая!", "Настя, ты бомба!", "Вау... Бомба фото", "Худая-то какая!", "Секси", - засыпали комплиментами артистку подписчики.
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