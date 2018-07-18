"Как бомж!": одиозный Иван Дорн кардинально сменил имидж (фото)

Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.

Одиозный украинский музыкант Иван Дорн в очередной раз удивил поклонников изменениями во внешности. Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.

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Фото музыкант опубликовал в своем Instagram.

"Ванька, постригись", "Ванька, брейся", "Иван! Приведи себя в порядок!", "Жаль, нельзя ставить дислайки", "Как бомж!!! А такой был классный!", "Дровосек прям", - пишут пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Дорн выступил полуголым в киевской церкви.