"Как бомж!": одиозный Иван Дорн кардинально сменил имидж (фото)
13:29, 18 июля 2018Общество
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Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.
Дорн регулярно экспериментирует со внешностью / Instagram Иван Дорн
Одиозный украинский музыкант Иван Дорн в очередной раз удивил поклонников изменениями во внешности. Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.
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Фото музыкант опубликовал в своем Instagram.
"Ванька, постригись", "Ванька, брейся", "Иван! Приведи себя в порядок!", "Жаль, нельзя ставить дислайки", "Как бомж!!! А такой был классный!", "Дровосек прям", - пишут пользователи сети.
Как сообщал УНИАН, ранее Иван Дорн выступил полуголым в киевской церкви.
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