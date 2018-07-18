Супрун разгромила "сладкий" миф: можно ли есть мороженое, когда болит горло

Потребление холодной пищи имеет смысл только для кратковременного облегчения боли в горле, однако это не основной метод лечения, подчеркнула Супрун.

Боль в горле - не причина отказываться от мороженого, особенно в жаркую погоду, считает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли - есть холодную еду", - утверждает она на своей странице в Facebook.

На самом деле холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, что помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли. Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания, заявляет Супрун.

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"Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень тяжело кушать обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи", - пишет и.о. главы Минздрава.

Однако важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, добавила она.

"Обязательно помните, что стоит кушать небольшую порцию и очень медленно, не проглатывая большие куски. После прополощите горло обычной водой. Избегать стоит продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку, а именно сухие продукты, как чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи, конечно же стоит отказаться от алкоголя и курения", - подчеркнула она.

Ранее Супрун рассказала, можно ли в жару охладиться, выпив ледяной воды или съев мороженого.