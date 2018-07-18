"Вот это попа": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами

09:37, 18 июля 2018
Общество
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Подписчики по-разному отреагировали на фото / instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница  Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась с фанатами снимками в спортивной форме.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в спортивных лосинах и топе собственного бренда. Артистка позировала полубоком, акцентируя внимание на своих аппетитных ягодицах.

@nksport_for_you

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Подписчики по-разному отреагировали на фото.

"Красиво похудела", "Вай! Какие формы!", "Вау просто секси", "Хороша спортсменка", "Вот это попа", "Попа идеал", - делали комплименты подписчики.

Ранее Настя Каменских потрясла фанатов очень "горячими" фото.

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Теги: #Настя Каменских