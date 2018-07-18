"Вот это попа": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами
09:37, 18 июля 2018Общество
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Певица оригинальным способом объявила о скидках своего бренда спортивной одежды.
Подписчики по-разному отреагировали на фото / instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась с фанатами снимками в спортивной форме.
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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в спортивных лосинах и топе собственного бренда. Артистка позировала полубоком, акцентируя внимание на своих аппетитных ягодицах.
Подписчики по-разному отреагировали на фото.
"Красиво похудела", "Вай! Какие формы!", "Вау просто секси", "Хороша спортсменка", "Вот это попа", "Попа идеал", - делали комплименты подписчики.
Ранее Настя Каменских потрясла фанатов очень "горячими" фото.
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