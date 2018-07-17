Полиция рассматривает нападение на Шабунина как "мелкое хулиганство"

Уголовное производство по факту не регистрировалось.

Полиция Киева доставила в отделение двух человек, которые забросали тортами и облили зеленкой главу правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом ТСН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Двух лиц, которые находились возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры, доставили в отделение полиции. Их личности установлены", — сообщили в полиции.

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Правоохранители отметили, что на них составили два админпротокола по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" (наказывается штрафом, исправительными работами или арестом на срок до пятнадцати суток).

Уголовное производство по факту не регистрировалось.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Позже на Facebook-странице "Центра противодействия коррупции" появился пост с призывом помочь идентифицировать лиц, напавших на Шабунина. Отметим, что активисты организации опубликовали фото семи человек, в то время как в полиции сообщили о двух подозреваемых.

Напомним, в Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные забросали тортами председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и облили его зеленкой. Впоследствии пострадавшего увезли в больницу, где ему диагностировали химический ожог глаз.