Известный украинский певец угодил в скандал: выступил на пиар-мероприятии одиозного нардепа (видео)

Виктор Павлик выступил на пиар-мероприятии народного депутата Евгения Мураева.

Украинский певец Виктор Павлик выступил в Харьковской области на пиар-мероприятии скандального народного депутата Евгения Мураева.

Видео разместили на странице "Бойкот российской попсы" в Facebook. "На пиар-мероприятии российских прихвостней Мураевых выступил Виктор Павлик. На том самом, на котором принципиально отказалась выступать Кристина Соловий, когда узнала, кто ее хочет использовать... Когда-то Павлик уже извинялся, что подписал обращение пророссийских радиомагнатов против украинских песенных квот. Будет ли извиняться и на этот раз? Опять бес попутал?", - говорится в сообщении.

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Вскоре появился и комментарий самого певца: "Я согласился на выступление на приглашение ивент-агенства, которое не предупреждало о том, что мероприятие будет политическим. И я на самом деле не знал, кто это. Уже на самом концерте увидел на сцене фамилию и в шутку спел ее в песни, подумав, что это какой-то местный глава поселкового совета".

Виктор Павлик заверил, что если бы узнал раньше, что это политический концерт, еще и "регионала", то не давал бы согласие на выступление.

"Теперь обязательно буду проверять и буду интересоваться подобными вещами, причастен ли какой-либо депутат и какова истинная цель мероприятия", - добавил артист.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Евгений Мураев неоднократно отличался скандальными заявлениями. Так, в прямом эфире он назвал Евромайдан "госпереворотом".

8 июня Генпрокуратура открыла уголовное производство относительно совершения внефракционным народным депутатом Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

В ГПУ отметили, что Мураев накануне в интервью телеканалу "112 Украина" дал правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на лиц, которые обвиняются и осуждены украинскими судами за терроризм и сепаратизм.