В Донецкой области - массовое отравление в лагере: пострадали 60 детей

33 ребенка с симптомами острого кишечного отравления госпитализированы в медицинские учреждения. Всего в лагере находится 134 ребенка.

В Донецкой области в лагере отравились 60 детей, открыто уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Славянской местной прокуратурой открыто уголовное производство по факту массового отравления 60 детей в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Ястребок», что находится в с.Сосновое Лиманского района.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что в понедельник, 16 июля, после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время 33 ребенка с симптомами острого кишечного отравления госпитализированы в медицинские учреждения в г. Славянск, Краматорск и Лиман. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет.

Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание.

Всего в лагере на оздоровлении находятся 134 ребенка.

В настоящее время принимаются все меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.