"Это хит лета": в сети появился тизер совместного клипа Монатика и Дорофеевой (видео)

На короткой записи можно увидеть танцоров, шагающих по трибуне, а в конце тизера в кадре появляются Надя и Monatik, которые плывут по морю.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и популярный украинский певец Monatik представили тизер совместно клипа на песню "Глубоко...".

Видео артисты опубликовали в своих Instagram.

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На короткой записи можно увидеть танцоров, шагающих по трибуне, а в конце тизера в кадре появляются Надя и Monatik, которые плывут по морю.

Надя Дорофеева в подписи к видео анонсировала, что полный клип будет выпущен 19 июля.

В комментариях поклонники артистов отметили, что не могут дождаться выхода клипа. "Это хит лета!", "Оооо, как я обожаю этот узнаваемый стиль! Кайф!", "Это должно быть что-то", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилась полная запись новой песни Monatik и солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой.