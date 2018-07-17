Завтра оккупанты перекроют Крымский мост: названа причина

13:21, 17 июля 2018
Общество
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Съемки проводят на берегах и в акватории Керченского пролива / Фото most.life

Причиной этого являются съемки клипа любимой группы президента РФ Владимира Путина "Любэ", сообщает сайт kafanews. Пропагандисты записывают новую песню, посвященную Крымскому мосту, и снимают видеоклип к ней.

Группа "Любэ" записала песню про Крымский мост / Фото most.life

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Съемки проводят на берегах и в акватории Керченского пролива.

"В связи с проведением съемок клипа группы "Любэ" днем 18 июля, движение по Крымскому мосту в определенные интервалы времени будет осуществляться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более трех минут примерно раз в час, ограничениями движения по направлению к Крыму", - сообщили оккупанты.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер любимой группы Путина устроил пробку на Крымском мосту.

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Теги: #Путин#группа Любэ