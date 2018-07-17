Массовое отравление в фаст-фуде Львова: число пострадавших снова выросло

Два человека, среди которых 17-летний ребенок, отказались от госпитализации.

“Томаш Кебаб”, заведение с едой быстрого питания во Львове, стал причиной отравления почти трех десятков людей. Сообщается о 29 пострадавших.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА. По состоянию на вечер 16-го июля в больницы госпитализировали 27 человек из числа тех, кто питался в указанном львовском заведении.

Еще двое человек, среди которых один 17-летний ребенок, отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно.

Как сообщает местный сайт 032, пострадавшим во львовском фаст-фуде поставили диагноз пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция.

Напомним, что первые 9 пострадавших обратились к врачам еще в пятницу, 13 июля. Впоследствии количество больных увеличилось на одного человека, а уже в понедельник, 16-го июля, количество пострадавших, которым стало плохо после посещения “Томаш Кебаб” в центре Львова, возросло до 25 человек.