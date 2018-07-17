В Харькове блогеры беспрепятственно пробрались на танковый склад и показали технику (видео)

На территории танкового "отстойника" насчитали около 300 машин и не заметили ни одного охранника.

В Харькове двое местных жителей, так называемые руферы, беспрепятственно проникли на территорию танкового состава ВСУ, в котором были сотни списанных и десяток новых танков.

Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube. Как видно на кадрах видео, на объекте абсолютно отсутствует охрана, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не закрыты, передает ZN.UA.

Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков. Кроме старых списанных и поставленных на хранение, они обнаружили также 10 новых украинских танков Т-64БВ "Булат". Недалеко от них оказался и танковоз.

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"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - сказано в описании к видео.

Авторы ролика проникли в бункер, продемонстрировав хранящиеся запасы военного оборудования и снаряжения. Отмечается, что за все время, пока они бродили по территории склада, не увидели ни одного человека.

В видео отмечается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 3 мая в 13.35 вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где проходили работы по очистке и разминированию оставшихся боеприпасов, не разорвавшихся во время прошлогоднего пожара.