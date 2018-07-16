Данилко рассказал, когда Сердючка уйдет из большой гастрольной жизни

Данилко отметил, что хочет взять паузу и посвятить ее тому, чтобы пожить обычной человеческой жизнью, которой у него не было 25 лет.

Андрей Данилко прокомментировал информацию, которая появилась в СМИ, о его решении отказаться от образа Верки Сердючки и покинуть сцену.

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Он отметил, что не понимает причину такой реакции на эту информацию, добавив, что планируется большой тур, рассчитанный на два года, который начнется в 2019 году в Германии. "Этим мы больше говорим "спасибо" людям, которые эти 25 лет были с нами. И в конце мы прощаемся, - отметил артист в интервью Би-би-си.

"Поймите правильно: Сердючка как персонаж уходит из большой гастрольной жизни. Конечно, будет участие во всяких заказных мероприятиях, как это и сейчас происходит", - рассказал Данилко, добавив при этом, что после 2014 года Верка Сердючка полностью ушла с экранов. "Мне было некомфортно и казалось в этой ситуации не очень уместным выступать с таким персонажем", - отметил он.

На вопрос о том, как на образе Верки Сердючки отразился российско-украинский конфликт, Данилко ответил: "Наоборот - только сближение. Мне кажется, Сердючка - такой единственный мостик. Мы же выступаем все равно, приезжаем на какие-то закрытые мероприятия [в России]".

Данилко объяснил это тем, что "есть еще люди, и люди все равно отмечают юбилеи, женятся, выходят замуж, у кого-то жена украинка, муж русский, или наоборот. Поэтому, невзирая ни на какие мнения, правильно это или неправильно, мы всегда выступаем у людей, которые нас зовут".

"Чтобы не подставлять коллектив и не подвергаться нападкам кучки блох, люди, которые могут себе позволить наше мероприятие, проводят его за границей - в Париже, в Швейцарии. Им удобнее заказать чартер, привезти гостей, поселить их - это дешевле, чем проводить [концерт] в Москве. И нам это хорошо - хоть на полдня сменить обстановку", - рассказал Данилко.

На вопрос о том, как он видит свою жизнь после Верки Сердючки, Данилко ответил: Я не хожу постоянно со звездой [на голове]. Только кажется, что это вся моя жизнь. Нет, это только часть моей жизни, это работа".

"Вот если бы меня спросили: Андрей, о чем вы мечтаете, что вы будете делать, когда закончится этот тур? Я бы ответил, что хочу просто походить по улицам, в музей пойти, две недели провести на море или проехать в другую страну просто так, не с концертами. Хочется просто обычной жизни, по которой я соскучился", - рассказал артист.

"Мне кажется, я начинаю превращаться в человека, а не в машину, которая постоянно ездит и выступает, и для того, чтобы уснуть, надо выпить, и чтобы проснуться - опять выпить, все время таблетки, отсутствие сна. И это все для того, чтобы постоянно работать? Поэтому я хочу взять паузу и посвятить ее тому, чтобы пожить обычной человеческой жизнью, которой у меня не было 25 лет", - подытожил Данилко.