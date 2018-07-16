Лидер любимой группы Путина устроил пробку на Крымском мосту (видео)

15:04, 16 июля 2018
Общество
1083 2
Сначала сообщалось, что на Крымском мосту произошло ДТП / Скриншот

Читайте такжеПодписанный на украинском в Google Maps Крымский мост вызвал истерику у "гоблина" Аксенова

Как оказалась, там сегодня снимают клип Николая Расторгуева, солиста групы "Любэ", передает Керчь.ФМ.

Рабочие перекрыли одну из полос дороги. На ней установили конусы и предупреждающие дорожные знаки. Сколько еще времени будет затруднено движение, неизвестно.

Ранее в сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #крымский мост#Николай Расторгуев