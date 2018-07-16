Лидер любимой группы Путина устроил пробку на Крымском мосту (видео)
15:04, 16 июля 2018Общество
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Сколько еще времени будет затруднено движение на мосту оккупантов, неизвестно.
Сначала сообщалось, что на Крымском мосту произошло ДТП / Скриншот
На Крымском мосту оккупантов 16 июля примерно в 11:00 часов образовалась пробка.
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Как оказалась, там сегодня снимают клип Николая Расторгуева, солиста групы "Любэ", передает Керчь.ФМ.
Рабочие перекрыли одну из полос дороги. На ней установили конусы и предупреждающие дорожные знаки. Сколько еще времени будет затруднено движение, неизвестно.
Ранее в сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.
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