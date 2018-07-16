"Артист, которого знает весь мир": Светлана Лобода рассказала об отце своей второй дочери

По сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.

Популярная украинская певица Светлана Лобода рассказала об отце своей второй дочери. По ее словам, это артист, которого знает весь мир.

Об этом звезда рассказала в интервью журналу HELLO!, передают "Дни.ру".

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"Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни", – заявила Лобода.

Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см.

Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем.