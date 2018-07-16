Известный "холостяк" стал первым участником нового сезона "Танців з зірками" (фото)

Известный холостяк примет участие в легендарном проекте.

Телеканал 1+1 начал #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона легендарных "Танців з зірками" будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. В результате звездного челленджа вся страна узнает имена участников, которые будут покорять зрителей своими зажигательными танцами на паркете в новом сезоне уже этой осенью.

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Начал #танціззіркамиchallenge и первым рассекретил свое участие в проекте грузинский красавец, любимец женщин и один из самых известных холостяков страны Иракли Макацария, передает "1+1".

Продюсер и финалист грузинской версии "Танців з зірками" признался, что появится в новом сезоне украинского проекта в роли участника, и передал челлендж украинской телеведущей Марии Ефросининой.



Интересно, что в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников в сравнении с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

Напомним, по правилам проекта, профессиональные танцоры в паре с украинскими звездами на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голоса. Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.