Водяной, Кит и Король Лев: в Одессе прошел фестиваль песчаной скульптуры (фоторепортаж)

Темой проходившего на Ланжероне второго Odessa Sand Fest на этот раз были детские сказки.

В Одессе прошел фестиваль песчаной скульптуры Odessa Sand Fest.

Об этом сообщает портал "Одесская жизнь". Семь творческих команд создавали монументальные шедевры из самого неустойчивого материала — песка. Темой проходившего на «Ланжероне» второго Odessa Sand Fest на этот раз были детские сказки.

Для удобства мастеров песок смешали с глиной, потому каждая скульптура высотой более метра весила не менее 2,5 тонны. К половине шестого вечера морское побережье украсили Баба Яга, Водяной, Кит, Король Лев, Чудо-Юдо, Тыква и Козак с конём.

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Первое место заняла скульптура «Король лев», над которой работала команда «Pride» Ирины Загайчук. Второе место – «Баба яга», а третье – «Кит».

Ранее сообщалось, что 9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) начался акцией в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому исполнилось 42 года.