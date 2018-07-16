"Забор вносит покой в души русо-туристов": появились свежие фото пляжа в оккупированном Крыму

12:51, 16 июля 2018
Общество
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В сети показали пляж в Алуште / фото twitter.com/KrimRt

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Соответствующие фото в своем Twitter публикует блогер RoksolanaToday&Крым. "Алушта. Забор вносит покой в души русо-туристов. Без заборов им неуютно. "Пришли на пляж "Слава". А там посреди летнего сезона установили забор, закрыв свободный доступ на пирс. На буну выйти невозможно", - отмечается в подписи к фото.

Как сообщалось, в течение последних лет курорт села Рыбачье в оккупированном Крыму завоевал дурную славу самого зловонного места на всем Южном берегу.

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Теги: #Крым#пляж