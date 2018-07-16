Лобода рассекретила имя новорожденной дочери
11:00, 16 июля 2018Общество
175 0
Кто отец ребенка, Лобода не рассказала до сих пор.
Лобода родила дочь в мае / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода впервые рассказала о том, как назвала свою младшую дочь.
Читайте такжеЛобода похвасталась фигурой после родов (фото)
Девочка получила имя Тильда, рассказала артистка в интервью российскому изданию Hello.
Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см.
Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter