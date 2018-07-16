Известную украинскую певицу заподозрили в беременности из-за нового откровенного фото
10:30, 16 июля 2018Общество
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Поклонники Дорофеевой заметили, что после отдыха она немного поправилась.
Дорофеева вернулась в Киев / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева восхитила своих поклонников новым откровенным фото.
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Певица похвасталась снимком, на котором изображена в откровенном боди. Фотография, которая уже набрала более 160 тысяч лайков, опубликована в Instagram артистки.
"Надюш, набрала чуток", "Ты беременна?", "Вроде как округлилась", "Вы беременны?", - пишут в комментариях под фото.
Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике на Бали.
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