Известную украинскую певицу заподозрили в беременности из-за нового откровенного фото

10:30, 16 июля 2018
Общество
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Дорофеева вернулась в Киев / instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица похвасталась снимком, на котором изображена в откровенном боди. Фотография, которая уже набрала более 160 тысяч лайков, опубликована в Instagram артистки.

"Надюш, набрала чуток", "Ты беременна?", "Вроде как округлилась", "Вы беременны?", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике на Бали.

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Теги: #певица#фото