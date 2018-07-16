Известная украинская телеведущая похвасталась фигурой в купальнике после родов (фото)

09:12, 16 июля 2018
Общество
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У Ребрик в апреле родилась дочь / фото instagram.com/liliia.rebrik

Украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе с семьей отправилась на отдых в Болгарию. Она уже порадовала своих подписчиков снимком в купальнике, на котором видна ее прекрасная форма после родов.

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Соответствующее фото ведущая опубликовала в Instagram. "Сезон начат! Всем доброго утра и хорошего дня! Проведите этот день с наслаждением - так, чтобы каждая клеточка дышала счастьем... Вот попробуйте", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в конце апреля популярная украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Телезвезда родила девочку, которую назвали Полиной.

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Теги: #фото#ведущая