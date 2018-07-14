Главе РГА на Закарпатье Олефиру объявлено подозрение в совершении смертельного ДТП - прокуратура

Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор Закарпатской области объявил о подозрении председателю Перечинской райгосадминистрации Виктору Олефиру в совершении смертельного ДТП.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Закарпатской области.

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"Прокурор Закарпатской области только что объявил о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего) председателю Перечинской РГА, который ночью, 13 июля, совершил наезд на двух местных женщин. Одна женщина от полученных травм погибла в больнице, другая находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что сейчас готовится ходатайство об избрании Олефиру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22.30 председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине наезд на двух жительниц города. Женщина в возрасте 56 лет скончалась от полученных травм в больнице, другую потерпевшую, в возрасте 71 год, продолжают спасать врачи.

Водитель был задержан, автомобиль помещен на спецплощадку полиции.