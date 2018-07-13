Звезда "Орла и Решки" похвасталась фото с мороженым, но все обратили внимание на грудь ведущей

16:46, 13 июля 2018
Общество
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Тодоренко порадовала новым фото / фото instagram.com/reginatodorenko

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Ведущая позирует в купальнике с мороженым в руках. Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "А какое ваше любимое мороженое?", – спросила Тодоренко подписчиков.

"Я смотрел не на мороженое", "Сисюльки клас)", "Я смотрел ниже мороженого", "У тебя сиськи выросли?", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Тодоренко похвасталась фото в купальнике. На снимках артистка позирует вместе со своей двоюродной сестрой.

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Теги: #фото#ведущая