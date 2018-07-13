Звезда "Орла и Решки" похвасталась фото с мороженым, но все обратили внимание на грудь ведущей
16:46, 13 июля 2018Общество
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Снимок Регины Тодоренко собрал более 180 тысяч лайков.
Тодоренко порадовала новым фото / фото instagram.com/reginatodorenko
Популярная украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась с фанатами новым снимком.
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Ведущая позирует в купальнике с мороженым в руках. Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "А какое ваше любимое мороженое?", – спросила Тодоренко подписчиков.
"Я смотрел не на мороженое", "Сисюльки клас)", "Я смотрел ниже мороженого", "У тебя сиськи выросли?", - пишут в комментариях под снимком.
Ранее Тодоренко похвасталась фото в купальнике. На снимках артистка позирует вместе со своей двоюродной сестрой.
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