На черноморском побережье стартует Одесский международный кинофестиваль (видео)

11:47, 13 июля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ночью в Одессу прилетел главный гость фестиваля - актер Эрик Робертс. Он сразу же обратился к Олегу Сенцову.

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В течение недели события фестиваля пройдут сразу на восьми площадках. А уже в 17.00 по красной дорожке пойдут звезды мирового и украинского кинематографа.

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Теги: #Одесса#Одесский кинофестиваль#Олег Сенцов