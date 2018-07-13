На черноморском побережье стартует Одесский международный кинофестиваль (видео)

В течение недели события фестиваля пройдут сразу на восьми площадках.

В Одессе сегодня стартует восьмой международный кинофестиваль.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ночью в Одессу прилетел главный гость фестиваля - актер Эрик Робертс. Он сразу же обратился к Олегу Сенцову.

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В течение недели события фестиваля пройдут сразу на восьми площадках. А уже в 17.00 по красной дорожке пойдут звезды мирового и украинского кинематографа.