На черноморском побережье стартует Одесский международный кинофестиваль (видео)
11:47, 13 июля 2018Общество
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В течение недели события фестиваля пройдут сразу на восьми площадках.
На черноморском побережье стартует Одесский международный кинофестиваль
В Одессе сегодня стартует восьмой международный кинофестиваль.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ночью в Одессу прилетел главный гость фестиваля - актер Эрик Робертс. Он сразу же обратился к Олегу Сенцову.
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В течение недели события фестиваля пройдут сразу на восьми площадках. А уже в 17.00 по красной дорожке пойдут звезды мирового и украинского кинематографа.
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