"Вы готовы увидеть?": Ани Лорак похвасталась спортивной фигурой (фото)

На снимке Ани Лорак позирует в спортивной форме. Фото набрало почти 130 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в РФ, продемонстрировала спортивную фигуру.

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Соответствующим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram. "Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?", – подписала фото певица.

"Какая красотка", "Тебе точно 40 будет, Каролиночка", "Идеальная", "Стройняшка", "Какая спортивная", "Фигура-супер", "Интимную часть видно", "Фитнес-богиня", - пишут в комментариях под фото.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и проживает в России, снова нарвалась на критику поклонников за новое фото. Артистка поделилась в Instagram откровенным снимком в красном купальнике.