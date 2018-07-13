"Вы готовы увидеть?": Ани Лорак похвасталась спортивной фигурой (фото)
10:42, 13 июля 2018Общество
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На снимке Ани Лорак позирует в спортивной форме. Фото набрало почти 130 тысяч лайков.
Ани Лорак показала спортивную фигуру / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в РФ, продемонстрировала спортивную фигуру.
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Соответствующим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram. "Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?", – подписала фото певица.
"Какая красотка", "Тебе точно 40 будет, Каролиночка", "Идеальная", "Стройняшка", "Какая спортивная", "Фигура-супер", "Интимную часть видно", "Фитнес-богиня", - пишут в комментариях под фото.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и проживает в России, снова нарвалась на критику поклонников за новое фото. Артистка поделилась в Instagram откровенным снимком в красном купальнике.
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