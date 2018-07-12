"Хватит крякать!": новое фото Лорак раскритиковали в сети

Ани Лорак обвинили в чрезмерном увлечении пластикой и посоветовали "завязывать" с ботоксом.

Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за свежее фото. Артистку обвинили в чрезмерном увлечении пластикой и посоветовали "завязывать" с ботоксом.

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"Вы что устали?", "Какая-то Вы уставшая(", "накачанная ботоксом, разве не видно?", "красивая женщина, жаль слишком увлекается пластикой", "хватит крякать!!", "Не думали о новом имидже!!? На протяжении лет одно и тоже, даже цвет волос", "губы слишком большие уже", "на ней, тонна косметики, плюс фотошоп!", "Блин,Каролина, и вы уже с губками уточкой)) я думала, что вы личность, а вы, как большинство", - раскритиковали подписчики певицу.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии.