"Третий размер": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами (фото)
16:18, 11 июля 2018Общество
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Снимок Насти Каменских набрал уже более 74 тысяч лайков.
Каменских показала новое соблазнительное фото / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-певица Настя Каменских,выступающая под псевдонимом NK,поделилась фото с отдыха в Лос-Анджелесе.
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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует в костюме бежевого цвета. Под жакет Каменских надела майку, которая подчеркнула пышный бюст.
В комментариях под фото пишут, что она выглядит очень сексуально: "Офигенный костюм", "Секси", "Вы в отличной форме!", "Настюша похудела", "Богиня!", "Сисяндры норм", "У неё 3 размер".
Ранее Настя Каменских выложила снимки, на которых позирует в очень откровенном купальнике, а на одном из фото певица и вовсе снялась обнаженной.
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