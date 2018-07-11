"Третий размер": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами (фото)

16:18, 11 июля 2018
Общество
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Каменских показала новое соблазнительное фото / фото instagram.com/kamenskux

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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует в костюме бежевого цвета. Под жакет Каменских надела майку, которая подчеркнула пышный бюст. 

В комментариях под фото пишут, что она выглядит очень сексуально: "Офигенный костюм", "Секси", "Вы в отличной форме!", "Настюша похудела", "Богиня!", "Сисяндры норм", "У неё 3 размер".

Ранее Настя Каменских выложила снимки, на которых позирует в очень откровенном купальнике, а на одном из фото певица и вовсе снялась обнаженной

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Теги: #фото#Настя Каменских