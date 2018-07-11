В сети опубликовали фрагмент новой песни Монатика и Дорофеевой (видео)

Тизер на трек "Глубоко" Монатик и Дорофеева разместили в своих Instagram-аккаунтах.

#СкороВМониторах #Глубоко... #MONATIKDOROFEEVA #MONATIK #DOROFEEVA #МОНАТИК #ДОРОФЕЕВА @nadyadorofeeva 🔥🔥🔥 Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 11 Июл 2018 в 2:23 PDT

Один из самых долгожданных дуэтов украинской эстрады Надя Дорофеева и Monatik заинтриговали своих поклонников тизером на новую совместную песню.

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Фрагмент песни Монатик и Дорофеева разместили в своих Instagram-аккаунтах.

Тизер на трек "Глубоко" вызвал шквал эмоций у подписчиков артистов. Поклонники певцов отметили в комментариях, что с нетерпением ждут клип на новую песню.

Как сообщал УНИАН, новая песня группы "Время и Стекло" в первые сутки вырвалась в топ трендов YouTube.