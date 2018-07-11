"Трусы забыла": экс-"виагра" показала слишком откровенное фото и нарвалась на волну критики

Татьяну Котову, бывшую участницу "ВИА Гры", раскритиковали за фото без трусов.

Певица, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала поклонникам откровенный снимок.

На опубликованном в Instagram снимке девушка сфотографировалась практически без одежды: грудь она прикрыла кружевной блузой, белья на ней нет.

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"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", - подписала эротическое фото Котова.

Большинство подписчиков певицы раскритиковали певицу за излишнюю откровенность: "Без трусов, ни стыда, ни совести", "Надень трусы!", "Это вроде Instagram,а не журнал Playboy", "Трусики ннннада?", "Трусы забыла".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и проживает в России, снова нарвалась на критику поклонников за новое фото.