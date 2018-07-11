"Трусы забыла": экс-"виагра" показала слишком откровенное фото и нарвалась на волну критики

13:53, 11 июля 2018
Общество
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Котова похвасталась откровенным снимком / фото instagram.com/kottova

На опубликованном в Instagram снимке девушка сфотографировалась практически без одежды: грудь она прикрыла кружевной блузой, белья на ней нет. 

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"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", - подписала эротическое фото Котова.

Большинство подписчиков певицы раскритиковали певицу за излишнюю откровенность: "Без трусов, ни стыда, ни совести", "Надень трусы!", "Это вроде Instagram,а не журнал Playboy", "Трусики ннннада?", "Трусы забыла".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и проживает в России, снова нарвалась на критику поклонников за новое фото.

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Теги: #фото#ВИА Гра